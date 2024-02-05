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Штурмуют каждый день: Военные 80-й бригады — о ситуации в Клещиевке

Анастасия Волкова
05 февраля 2024, 21:40

Штурмуют каждый день: Военные 80-й бригады — о ситуации в Клещиевке

Военные 80-й бригады Военные 80-й бригады

Клещиевка — небольшое, когда-то мирное село в Донецкой области, превратилось в эпицентр военных действий еще в ноябре 2022 года. Тогда его начали активно штурмовать — прежде всего, ЧВК «Вагнер», а уже в январе ВС РФ вошли в населенный пункт. Россияне планировали дальнейшее продвижение в сторону Константиновки, а саму Клещиевку превратили в свой укрепрайон. Однако, спустя несколько месяцев контрнаступления ВСУ, в сентябре 2023-го, Клещиевка перешла под украинский флаг. Почему населенный пункт так важен для обеих армий и как сейчас обстоят дела на этом участке — в материале «Новостей Донбасса».

Клещиевку по-прежнему штурмуют каждый день

Сегодня в Клещиевке — одни руины. Россияне пытаются вернуть населенный пункт под свой контроль и почти каждый день делают попытки штурмов. В основном — под покровом ночи. Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Олег рассказывает, что самое сложное — это дорога, которую проделывают бойцы выходя и заходя в село, так как техника не может подъехать в саму Клещиевку.

Военнослужащий 80 ОДШБр Олег. Фото: Новости Донбасса

«Труднее всего, из того, что нам приходится делать — это идти туда и назад. 7-8 километров необходимо идти пешком, техника не имеет возможности заехать в само село Клещиевка, нет возможности забрать наших раненых, подвезти боеприпасы, поэтому мы все заносим на своих плечах. С чем сталкиваемся каждый день: это с массированными обстрелами, использованием крупнокалиберных пушек, использованием газов», — рассказал боец.

Напарник Олега — Владислав — уже был ранен в Клещиевке, но прошел реабилитацию за три месяца и снова вернулся в строй. В первую же смену после возвращения на позиции — смог ликвидировать сразу пятерых оккупантов.

«Когда я заводил группу окапываться на новые позиции, попал под минометный обстрел и мне разорвало ягодицу. После эвакуации, меня перевезли дальше по стабпунктам. Ну сейчас все хорошо, хожу, бегаю, работаем», — говорит Владислав.

Военнослужащий 80 ОДШБр Владислав. Фото: Новости Донбасса

«Сейчас на дронах работа первоочередная, потому что необходимо корректировать оружие, необходимо понимать, куда ты попадаешь, необходимо экономить боеприпасы, и это все идет только благодаря работе дроно», — рассказал Максим и добавил, что работают операторы дронов с закрытых позиций.

Оператор БПЛа 80 ОДШБр Максим. Фото: Новости Донбасса

В Клещиевке военный — и сапер, и штурмовик, и разведчик

Часто противник пытается штурмовать позиции украинских военных под Клещиевкой по несколько раз в день. Из-за этого у саперов много работы. Один из таких — Орест. Он уже имел боевой опыт в 2015-2016 годах, и поэтому в 2022-м не раздумывая пошел защищать Украину. Не остановил бойца и тот факт, что к моменту начала полномасштабной войны он жил и работал в Стокгольме, и что там же его остались ждать жена и двое сыновей.

Сейчас Орест — командир взвода инженерной разведки, но признается: во время штурма он и сапер, и разведчик, и штурмовик:

«Мы идем, устанавливаем заграждения, во время штурма пехота использует эти заграждения, и мы снова вынуждены идти и устанавливать. И фактически на данное время это бесконечный процесс. Сейчас это, так сказать, мясные штурмы, и так они сейчас пробуют прощупывать, где можно пролезть».

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Во время обороны сапер должен заминировать территорию перед позициями. По словам Ореста, самая распространенная мина для поражения бронетехники противника — это ТМ–62 советского образца. Она весит десять килограммов и срабатывает при нажатии на нее от 200 килограммов до 500 килограммов, в зависимости от погодных условий.

Командир взвода иженерной разведки 80 ОДШБр Орест. Фото: Новости Донбасса

На этом участке россияне не знают законов войны

Сегодня российские военные используют все методы и средства ведения войны, в том числе и запрещенные. Среди них — и химическое оружие и кассетный способ минирования. Контролировать или нейтрализовать последний невозможно, подорваться человек может где угодно и когда угодно. Именно поэтому украинские саперы все свои действия вносят в специальные формуляры, чтобы потом, после победы Украины, все мины, которые они установили, безопасно убрать.

«Когда наши штурмовики занимали позиции врага, россияне использовали FPV-дрон, оснащенный газом. Он подлетел к позициям и пытался с помощью этого газа выгнать их с позиций, чтобы нанести поражение уже другими FPV или артиллерией. Скажем так, мы сумели с этим справиться», — рассказал Орест.

Позиции ВСУ.Фото: Новости Донбасса

Клещиевка — важный стратегический объект в войне на Востоке Украины. На окраинах села есть высокие холмы, которые позволяют контролировать не только сам Бахмут, находящийся в низине, но и автодорогу на Горловку, которая проходит в четырех километрах на восток. Это важный путь снабжения российского гарнизона. Поэтому Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не дать российской армии снова оккупировать эти территории.

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