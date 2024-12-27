Опитування показало ставлення українців до плану Трампа завершити війну

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Майже половина українців вважають, що обрання Дональда Трамп президентом США наближає мир в Україні. Однак у справедливість мирної угоди з Росією вірять лише 23% респондентів. Це випливає із даних опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними опитування, 45% вважають, що перемога Трампа наближає мир. З них вважають, що мир стає значно ближчим — 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає віддаленішим, говорять 14% (про значне віддалення — 5%, про деяке — 9%). Інші 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Лише чверть (23%) українців вважають, що за Трампа мир буде переважно або цілком справедливим для України. Вважають, що буде здебільшого чи повністю несправедливим — 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого буде більше. Решта 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір закінчити російсько-українську війну після обрання президента США.