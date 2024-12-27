ЗСУ розбили колону російської техніки в Курській області: відео

Розбита техніка росіян у Курській області. Фото: кадр із відео

47-ма механізована бригада ЗСУ відбила атаку військ Росії у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



По росіянах відпрацювали з САУ Paladin, 122-мм гаубиць, мінометів та FPV-дронами.



«А бійці нашого 3-го механізованого батальйону пострілом із ПТРК «Стугна» взагалі відправили БТР ворога в "глибокий палаючий нокаут"», – зазначили у 47-й ОМБр.



В результаті українські військові розбили колону з п'яти одиниць техніки разом з особовим складом ЗС РФ.

Нагадаємо, що українська армія відбила штурм бронетехніки військ РФ на Краматорському напрямку.