Скандал в КНУ Шевченка: професора звільнили після низки сексистських заяв

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Навчально-наукового інституту журналістики Микитою Василенком. З 30 грудня він не викладатиме в університеті, повідомили у КНУ.



Це сталося після скандалу на ґрунті неоднозначних висловлювань Василенка в ефірі одного з російських медіа. 23 грудня у соцмережах поширювалося відео, в якому професор Василенко озвучив низку сексистських заяв.



Микита Василенко в ефірі для російського медіа politnavigator.net, доступ до якого заблокований в Україні, заявив, що «поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію».



Коментуючи можливе запровадження іноземного військового контингенту в Україну, Василенко сказав: «Щонайменше 40 тисяч чоловіків із грошима, голодними до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні чи скалічені».



Громадськість вважає, що у його висловлюваннях є й проросійські наративи.



«Підставою для такого кроку стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради УНІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказу ректора. Поведінка професора Микити Василенко не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, а й завдала репутаційної шкоди Університету», — йдеться у повідомленні на сайті КНУ.



26 грудня Етична комісія КНУ ім. Шевченко попросила ректора Володимира Бугрова розірвати контракт із професором.



На висловлювання Василенка відреагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Можливо хтось не знав, але професор близько року тому вже потрапляв у скандал і наша інституція отримала колективне звернення від студентів. Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності і професор отримав догану. Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН з метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчального закладу та університету з вимогою провести службове розслідування. Також бачу необхідність звернутися до СБУ», — повідомив Лубінець на початку тижня.