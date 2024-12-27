В Україні дозволили бронювати священнослужителів від мобілізації. Що відомо

Уряд дозволив бронювати священнослужителів від мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 26 грудня.
Священнослужителі можуть бути заброньовані за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Кількість священнослужителів, які підлягають бронюванню, має становити 50% від їх загальної кількості у релігійній організації.
Бронювання або анулювання відстрочки священнослужителів здійснюється засобами порталу «Дія» за списками або заявами в електронній формі, які формуються уповноваженою особою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті.
Самі релігійні організації віднесли до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Нагадаємо, що в Україні мобілізованих готуватимуть до фронту два місяці.