В Україні дозволили бронювати священнослужителів від мобілізації. Що відомо

Священнослужителі. Фото: Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра»

Уряд дозволив бронювати священнослужителів від мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 26 грудня.



Священнослужителі можуть бути заброньовані за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Кількість священнослужителів, які підлягають бронюванню, має становити 50% від їх загальної кількості у релігійній організації.



Бронювання або анулювання відстрочки священнослужителів здійснюється засобами порталу «Дія» за списками або заявами в електронній формі, які формуються уповноваженою особою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті.



Самі релігійні організації віднесли до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, що в Україні мобілізованих готуватимуть до фронту два місяці.