Екіпаж «Білий янгол» евакуював матір з двома дітьми з прифронтового селища у Покровському районі

З прифронтового Вдалого екіпаж «Білий янгол» поліції Бахмута евакуював матір із двома дітьми. Фото: поліція

На Донеччині триває евакуація дітей. Нещодавно селище Удачне Покровського району залишила сім'я з двома дітьми — 7-річний Михайло та 9-річна Віра зі сльозами на очах виїхали із рідного населеного пункту. Екіпаж «Білий янгол» допоміг сім'ї евакуюватися. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Через близькість до лінії фронту та ворожі обстріли в селі Удачне триває примусова евакуація дітей. Аби переконати батьків, поліцейські проводять профілактичні відпрацювання. Правоохоронці об’їжджають вулиці, опитують сусідів і наполегливо нагадують громадянам про їхні обов’язки щодо порятунку малечі», — йдеться у повідомленні.





До поліції звернулася місцева мешканка із проханням евакуювати її разом із двома малолітніми дітьми.



«Останній тиждень в селі дуже гучно. Не хочеться залишати домівку, але тут дуже небезпечно. Настав час їхати», — розповідає Олена.



Правоохоронці забирали родину на броньованому автомобілі та безпечно доставили у шелтер. Далі за допомогою волонтерів сім'я вирушить до безпечного регіону країни.



Раніше ми писали, що станом на 18 грудня на підконтрольній українській владі території Донеччини залишається проживати трохи більше 23 тисяч дітей. З них 290 проживають у зоні активних бойових дій. На Донеччині триває примусова евакуація сімей з дітьми, заявили в обласній військовій адміністрації.