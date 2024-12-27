Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Екіпаж «Білий янгол» евакуював матір з двома дітьми з прифронтового селища у Покровському районі

27 грудня 2024, 16:44

Екіпаж «Білий янгол» евакуював матір з двома дітьми з прифронтового селища у Покровському районі

З прифронтового Вдалого екіпаж «Білий янгол» поліції Бахмута евакуював матір із двома дітьми. Фото: поліція З прифронтового Вдалого екіпаж «Білий янгол» поліції Бахмута евакуював матір із двома дітьми. Фото: поліція

На Донеччині триває евакуація дітей. Нещодавно селище Удачне Покровського району залишила сім'я з двома дітьми — 7-річний Михайло та 9-річна Віра зі сльозами на очах виїхали із рідного населеного пункту. Екіпаж «Білий янгол» допоміг сім'ї евакуюватися. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

 «Через близькість до лінії фронту та ворожі обстріли в селі Удачне триває примусова евакуація дітей. Аби переконати батьків, поліцейські проводять профілактичні відпрацювання. Правоохоронці об’їжджають вулиці, опитують сусідів і наполегливо нагадують громадянам про їхні обов’язки щодо порятунку малечі», — йдеться у повідомленні.



До поліції звернулася місцева мешканка із проханням евакуювати її разом із двома малолітніми дітьми.

 «Останній тиждень в селі дуже гучно. Не хочеться залишати домівку, але тут дуже небезпечно. Настав час їхати», — розповідає Олена.

 Правоохоронці забирали родину на броньованому автомобілі та безпечно доставили у шелтер. Далі за допомогою волонтерів сім'я вирушить до безпечного регіону країни.

 Раніше ми писали, що станом на 18 грудня на підконтрольній українській владі території Донеччини залишається проживати трохи більше 23 тисяч дітей. З них 290 проживають у зоні активних бойових дій. На Донеччині триває примусова евакуація сімей з дітьми, заявили в обласній військовій адміністрації.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
Поліція
Події
Війна евакуація

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:14
Маріупольських студентів відправляють до Росії ліквідувати наслідки розливу нафти
13:59
Російська ФСБ заборонила уродженцю Маріуполя в'їзд до міста
11:58
Маріупольці в окупації не можуть отримати спадок від загиблих родичів
11:29
На окупованій Луганщині затримали «бійця "Правого сектора"»: його «підозрюють» у боях проти ЗС РФ
09:58
На окупованій Луганщині лікарня стала режимним об'єктом армії РФ: в ОВА розповіли, що відомо
08:43
Армія РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просунулась біля восьми населених пунктів — DeepState
07:45
Окупанти РФ зміцнюють аеродром «Саки» для захисту від ударів ЗСУ
23:30
Падчерка російського військового чиновника пов'язана з італійською виноробнею, яка постачає елітний алкоголь в окупацію
23:00
Головне за день: Бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». В окупації можуть заблокувати WhatsApp
22:25
В окупації за добу від обстрілів постраждали двоє людей
17:14
На окупованих територіях можуть заблокувати WhatsApp — ЗМІ
16:53
В окупованій Луганській області скасують комендантську годину на кілька днів. З чим це пов'язано
16:05
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
15:05
Пушилін заявив, що окупанти у 2025 році «почнуть відновлювати» Донецький аеропорт
14:12
Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
23:00
Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
усі новини
16:56
ЗСУ розбили колону російської техніки в Курській області: відео
16:55
ООН передасть Донецькій області 200 сучасних опалювальних котлів
16:44
Екіпаж «Білий янгол» евакуював матір з двома дітьми з прифронтового селища у Покровському районі
16:34
В Україні дозволили бронювати священнослужителів від мобілізації. Що відомо
16:22
Українські учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну надбавку: Шмигаль розкрив деталі
16:18
Працюють на окупанта: за держзраду засуджено двох українців, ще четверо — на черзі
15:55
FPV-дрони бригади «Спартан» знищили 4 окупантів точним ударом
15:55
Опитування показало ставлення українців до плану Трампа завершити війну
15:54
У Псковській області РФ раніше засуджений російський окупант убив знайомого
15:22
У Родинському загорівся приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка
15:07
Вогнеборці Донеччини за 2024 рік ліквідували понад 1000 пожеж, які виникли через обстріл армії РФ
14:54
Українська армія відбила штурм бронетехніки військ РФ на Краматорському напрямку: кадри з поля бою
14:34
У Покровську аварійно знеструмлений мікрорайон
14:14
Маріупольських студентів відправляють до Росії ліквідувати наслідки розливу нафти
14:13
Мали організувати масове сходження поїздів з колій: СБУ нейтралізувала агентурну мережу ГРУ РФ
13:59
Російська ФСБ заборонила уродженцю Маріуполя в'їзд до міста
13:35
У Бєлгородській області Росії літаки упустили дві авіабомби поруч із житловими будинками
13:33
Стало відомо, скільки засуджених із Донецької області подали заявки на обмін у РФ
12:10
Помер перший полонений військовий КНДР — Yonhap
12:01
Російські війська обстріляли ринок у Покровську: виникла пожежа
усі новини
ВІДЕО
Так виглядає булер'ян ООН передасть Донецькій області 200 сучасних опалювальних котлів
27 грудня, 16:55
FPV-дрони «Спартан» знищили 4 окупанти. FPV-дрони бригади «Спартан» знищили 4 окупантів точним ударом
27 грудня, 15:55
Знищена російська бронетехніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія відбила штурм бронетехніки військ РФ на Краматорському напрямку: кадри з поля бою
27 грудня, 14:54
В окупованому Маріуполі місцеві жителі безуспішно намагаються отримати спадок від загиблих родичів Маріупольці в окупації не можуть отримати спадок від загиблих родичів
27 грудня, 11:58
Затриманий нібито «боєць На окупованій Луганщині затримали «бійця "Правого сектора"»: його «підозрюють» у боях проти ЗС РФ
27 грудня, 11:29
Наслідки атаки на зустріч офіцерів ЗС РФ. Фото: ГУР Українські спецслужби та ЗСУ атакували зустріч офіцерів керівного складу військ РФ: є загиблі
27 грудня, 10:31

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір