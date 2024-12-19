Армія РФ намагається пробити собі шлях до Херсона — Forbes

Останніми днями активізувався наступ ЗС РФ на Херсонському напрямку: 61-а окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький та Круглик у гирлі Дніпра. Контроль над ними дасть противнику доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні. Про це пише американське видання Forbes.

Журналісти зазначають, що зараз РФ контролює східний берег Дніпра, а ЗСУ — західний. Захоплення островів Козацький та Круглик дозволить російській 61-й ОБрМП розмістити артилерію, контролювати з її допомогою доступ до річки, навести мости та переправити російські війська на західний берег, щоб спробувати знову окупувати Херсон. Атаки росіян за допомогою артилерії відбиває 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси.

За словами американських журналістів, вирішальним чинником у цих боях є техніка. Обидві сторони потребують невеликих човнів для штурму та оборони островів. РФ зібрала невеликий флот із 300 надувних човнів із жорстким корпусом (RHIB) для переправлення військ через річку. Зазначається, що ці човни швидко пересуваються на мілководді, їх важко помітити вночі, і вони оснащені кулеметами та гранатометами, що перетворює їх на рухомі бойові платформи.

Українські військові отримали власні човни у рамках пакетів іноземної допомоги, зазначають автори матеріалу. Нідерланди надали 14 RHIB, вісім воєнізованих річкових патрульних катерів та десантні катери CB90, США – понад 100 прибережних та річкових патрульних катерів, оснащених сучасними системами озброєння, також допомогу передали Швеція, Фінляндія, Естонія та Данія, і ще 14 RHIB Україні передасть Австралія.

Також обидві сторони використовують у боях безпілотники та РЕБ.

У матеріалі Forbes зазначається, що Україна розробляє флот власних надводних безпілотних суден (USV). Зокрема, SeaBaby та Magura 5 — морські дрони, оснащені різними системами озброєння.

«Ці безпілотники, які спочатку використовувалися для місій у стилі камікадзе для знищення російських судів, тепер мають власну зброю і можуть уражати як водні, так і літальні апарати», — пишуть журналісти.

З їхньою допомогою можна буде патрулювати водні шляхи та перешкоджати наступам російських штурмовиків, додають автори статті.