Дрони СБУ знищили тисячі боєприпасів росіян у Донецькій області

Під Маріуполем дрони СБУ знищили російський склад боєприпасів. Скріншот відео

На Донеччині в районі села Маркіне у російських окупантів поменшало на один склад з боєкомплектом. Українські дрони влаштували росіянам «пекельну ніч». Про це повідомили джерела видання «Фокус» у СБУ.

У повідомленні йдеться, що операцію провели днями. Зокрема, дрони вдарили по артилерійських та мінометних запасах біля села Маркіне на окупованій частині Донецької області.

«Там зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після влучання українських дронів на складі відбувалася детонація всю ніч. Знищено не лише склад з боєприпасами, а й склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поруч.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 12 грудня в селищі Маркіне Новоазовського району на окупованій частині Донецької області прогриміли вибухи.