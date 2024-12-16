На кордоні Криму та Херсонщини звели фортифікаційні споруди — «АТЕШ»

Фортифікації на адмінкордоні Криму та Херсонщини показали. Фото: АТЕШ

Агенти українського опору провели детальну розвідку фортифікацій та укріплень поблизу Красноперекопська. Про це написали у телеграм-каналі руху «АТЕШ».



«Від Красноперекопська вздовж каналу, буквально через кожні 15 метрів, росіяни розмістили величезну кількість бліндажів, спостережних пунктів і запаслися дровами, очікуючи на прорив ЗСУ», — повідомляють в українському спротиві.

Фортифікаційні споруди на адмінкордоні Криму та Херсонської області. Фото: АТЕШ

Зазначається, що детальну мапу з місцями розміщення особового складу, техніки, озброєнь та кожного укріплення агенти «АТЕШ» оперативно передали Силам оборони України.

Координати фортифікацій на адмінкордоні Криму та Херсонщини. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, російські окупанти перекидають військову техніку із Криму до Запорізької області.