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Троє російських військових загинули під час пожежі в окупованій Василівці Запорізької області

17 грудня 2024, 16:45

Троє російських військових загинули під час пожежі в окупованій Василівці Запорізької області

У селі на окупованій частині Запорізької області під час пожежі загинули троє російських військових. Фото: ASTRA У селі на окупованій частині Запорізької області під час пожежі загинули троє російських військових. Фото: ASTRA

Троє військових армії РФ загинули під час пожежі у підвалі житлового будинку в окупованій Василівці Запорізької області. Про це повідомляє видання ASTRA.

Виданню стало відомо, що напередодні у підвалі будинку у Василівці, де знаходилися російські військові, сталася пожежа. За даними джерел, це сталося за адресою: вулиця Шевченка, 80 — там є багатоквартирний житловий будинок.

«В результаті загинули троє військових, ще двоє постраждали», — пише ASTRA.

З дому довелося евакуювати 9 людей, зокрема двох дітей.

Що стало причиною займання, невідомо.

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