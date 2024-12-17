Троє російських військових загинули під час пожежі в окупованій Василівці Запорізької області

У селі на окупованій частині Запорізької області під час пожежі загинули троє російських військових. Фото: ASTRA

Троє військових армії РФ загинули під час пожежі у підвалі житлового будинку в окупованій Василівці Запорізької області. Про це повідомляє видання ASTRA.

Виданню стало відомо, що напередодні у підвалі будинку у Василівці, де знаходилися російські військові, сталася пожежа. За даними джерел, це сталося за адресою: вулиця Шевченка, 80 — там є багатоквартирний житловий будинок.

«В результаті загинули троє військових, ще двоє постраждали», — пише ASTRA.

З дому довелося евакуювати 9 людей, зокрема двох дітей.

Що стало причиною займання, невідомо.