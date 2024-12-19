Безпілотники вночі атакували НПЗ у Ростовській області: там виникла масштабна пожежа

Масштабна пожежа на НПЗ у Ростовській області. Фото: кадр із відео

Вночі 19 грудня БПЛА атакували нафтопереробний завод у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців.



Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа.



Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку дронів та пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Він стверджує, що область атакували понад 30 безпілотників та три ракети.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила 36 БПЛА над територією Ростовської області.

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня в Ростовській області атакували одне з найбільших хімічних підприємств РФ – «Комбінат Кам'янський».