Перед судом за держзраду постануть ще 10 бойовиків із Донецької області

У Донецькій області ще 10 українців, які вступили до лав окупаційної російської армії, постануть перед судом. Їх підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.



Двоє обвинувачених вступили до лав угрупування «ДНР» у 2014 році та стали командирами відділень. Один збирав дані про розташування ЗСУ поблизу селища Піски Покровського району. Інший виконував бойові завдання поблизу міст Горлівка та Торецьк.



Ще 6 чоловіків служили на посадах стрільців, фельдшера, снайпера, гранатометника на Бахмутському та Торецькому напрямках. Один отримав медаль «За визволення Маріуполя».



Ще двоє уродженців Горлівки та Криму стали «добровольцями» у 2024 році. Вони займалися матеріально-технічним забезпеченням підрозділу та воювали проти ЗСУ під Лиманом та селищем Терни у Донецькій області.



Усі обвинувачені перебувають під вартою.

На Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.