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Головне за день: ЗСУ вивели з «Успенівського мішка». Ситуація з водою на півночі Донеччини

16 грудня 2024, 23:00

Головне за день: ЗСУ вивели з «Успенівського мішка». Ситуація з водою на півночі Донеччини

Політика

 Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що в 2024 році міністерство будувало свою діяльність, виходячи з того, що в найближчі десятиліття можлива війна з НАТО в Європі.

Рада ЄС ухвалила сьогодні 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій. Ці заходи покликані вирішити проблему обходу санкцій ЄС шляхом націлювання на тіньовий флот Путіна та ослаблення військово-промислового комплексу Росії.

Суспільство

 Через значні пошкодження Другого Донецького водопроводу частково відсутнє водопостачання у населених пунктах Слов'янської, Краматорської, Дружківської та Костянтинівської громад.

Бойові дії

 Російські окупанти вдарили по житловому сектору Куп'янська Харківської області. Загинув чоловік, ще один поранений, пошкоджені будинки.

У Костянтинівці 75-річна жінка 10 днів виживала у зруйнованій, холодній квартирі. Росіяни скинули на багатоповерхівки дві авіабомби, внаслідок чого у її будинку вибило вікна та двері. Волонтери перевезли жінку до безпечного регіону.

Сили оборони України відкинули російські війська біля села Піщане на Покровському напрямку. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, це село знаходиться недалеко від самого міста Покровськ та селища Шевченка. Також він уточнив, що Курахове перебуває під контролем Сил оборони України.

ВСУ вивели з «Успенівського мішка» на Курахівському напрямі, повідомив лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс». Він зазначив, що втрат при виході було меншим, ніж очікувалося. Здебільшого втрати були через скидання з дронів.

Як розповіла речниця ОСУВ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, на Сіверському напрямку почалися активні бойові дії. Вона нагадала, що нещодавно росіяни через невдачі змінили командувача армії на Сіверському напрямку.

За даними аналітиків проекту DeepState, підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на сході України, просунувшись на деяких ділянках від 600 м до 3 км. Водночас ЗСУ повернули контроль над відрізком фронту на річці Оскол на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового.

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