Російські війська захопили ще одне село в Покровському районі Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

Російські окупаційні війська захопили село Сонцівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Сонцівку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Сонцівка зараз перебуває у червоній зоні, що означає: контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Водночас, в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що на Курахівському напрямку противник здійснив 26 спроб прорвати українську оборону, зокрема поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне.

«Двадцять бойових зіткнень завершено, ще шість — досі тривають. Втрати ворога на напрямку склали 23 окупанти, з них вісім — убитими. Крім цього, знищено дві та пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки противника», — йдеться у повідомленні.

Інформацію про окупацію села Сонцівка у Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 17 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Ганнівка на Донеччині.