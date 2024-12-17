Росіяни захопили Ганнівку на Донеччині і просунулися біля низки населених пунктів — DeepState

Село Ганнівка на Донеччині перейшло під контроль російських окупантів. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили село Ганнівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

«Ворог окупував Ганнівку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Ганнівка зараз перебуває у червоній зоні, що означає: контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожового, Трудового, в Кураховому, Шевченко та в Констянтинопольському.

Водночас у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 16 грудня повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни за останню добу 46 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане та Українка.