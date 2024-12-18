ДСНС розмінує ліс у нацпарку «Святі гори» в Донецькій області

ДСНС розміновує ліс у нацпарку «Святі гори». Фото: кадр із відео

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування на території Краматорського району, зокрема у лісах Національного парку «Святі гори». Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.







Попри складні погодні умови піротехніки продовжують проводити обстеження територій, щоб виявити та знешкодити вибухонебезпечні предмети.



«Шановні громадяни! Попереджаємо вас, що заходити на ділянки, де проводяться роботи з розмінування, суворо ЗАБОРОНЕНО!», — попереджають співробітники ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, рятувальники загасили масштабну пожежу у «Святих горах» на Донеччині, де горіли 6000 га лісу.