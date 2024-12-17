Старобільському парку загрожує зникнення через «всеросійський конкурс»

На територію Старобільського парку вже завезли техніку. Фото: Жовта Стрічка / телеграм

У результаті «всеросійського конкурсу» в тимчасово окупованому Старобільську може зникнути Старобільський парк культури та відпочинку. Про це повідомляє Рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Активісти опору повідомляють, що парк, який упродовж десятиліть був місцем відпочинку дітей і дорослих, буде забудований.

Реакція старобільчан у коментарях місцевих окупаційних каналів дуже однозначна

Повідомляється, що на місці парку планують встановити пам'ятник «Комсомольській славі», а майданчики для дітей замінити на комерційні споруди.

Нагадаємо, угруповання «ЛНР» готує законопроєкт про виділення земельних ділянок російським військовим.