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В окупованому Донецьку без світла залишаються понад 600 абонентів

15 грудня 2024, 16:31

В окупованому Донецьку без світла залишаються понад 600 абонентів

У тимчасово окупованому Донецьку станом на 15 грудня без електроенергії залишаються 650 абонентів. Про це повідомив так званий голова Донецька Олексій Кулемзін.

«За інформацією Державного підприємства «Донецькі міські електричні мережі», у Ленінському районі сталося автоматичне вимкнення 17 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 650 абонентів», — зазначив він.

За словами Кулемзіна, проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Луганської області 13 грудня випав сніг, зокрема у Луганську, Кремінній, Сіверськодонецьку, Вознесенівці, Должанську, а також у селищах Криничне та Шахтарське. Деякі споживачі залишаються без електропостачання через погодні умови.

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