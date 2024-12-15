В окупованому Донецьку без світла залишаються понад 600 абонентів

У тимчасово окупованому Донецьку станом на 15 грудня без електроенергії залишаються 650 абонентів. Про це повідомив так званий голова Донецька Олексій Кулемзін.



«За інформацією Державного підприємства «Донецькі міські електричні мережі», у Ленінському районі сталося автоматичне вимкнення 17 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 650 абонентів», — зазначив він.



За словами Кулемзіна, проводяться роботи з відновлення електропостачання.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Луганської області 13 грудня випав сніг, зокрема у Луганську, Кремінній, Сіверськодонецьку, Вознесенівці, Должанську, а також у селищах Криничне та Шахтарське. Деякі споживачі залишаються без електропостачання через погодні умови.