РФ за добу обстріляла три райони Донеччини: пошкоджені будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 18 грудня, атакували ряд населених Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 4 будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і 10 гаражів, у Торському — будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і газогін.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.



Раніше ми писали, що вночі у Кривому Розі пролунали вибухи, війська РФ атакували об'єкти інфраструктури та будинки міста.