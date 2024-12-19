Росія вночі атакувала Україну ракетами та безпілотниками: сили ППО збили 45 дронів

У ніч проти 19 грудня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з окупованого Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області та 85 ударними БПЛА «Shahed» та інших типів з районів міст Брянськ, Курськ, Міллерово та Орел. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Сили ППО збили 45 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Також внаслідок активної протидії 40 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок ракетних ударів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також муніципальне майно у Сумській та Дніпропетровській областях. Попередньо, без жертв та постраждалих.



Влучення БПЛА не зафіксували. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що вночі 19 грудня безпілотники атакували НПЗ у Ростовській області, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.