В Ростовській області атаковано військовий комбінат

У Ростовській області ввечері 18 грудня атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ — «Комбінат Кам'янський». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко.



«Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)», — розповів Коваленко.



Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.



Влада Ростовської області раніше заявила, що ППО збила мінімум 10 ракет. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Юрій Слюсар. Однак він не уточнив, куди саме цілилися ракети.



В хуторі Мала Кам'янка Кам'янського району внаслідок падіння частин збитої ракети спалахнув житловий будинок. Там само пошкоджено вікна ще одного будинку.



Загиблих та постраждалих немає.