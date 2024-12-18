До міст Донецької області привозять воду, щоб відновити опалення

На півночі Донецької області через відсутність водопостачання мешканці деяких міст залишилися без тепла у будинках. Причиною стало те, що люди зливали воду із системи опалення.



Чиновники нагадують, що воду із систем опалення заборонено зливати.



«Докладаємо зусиль для того, щоб забезпечити стабільну роботу котелень у тих містах, де наразі існують проблеми з централізованим водопостачанням. Для цього організовано підвезення води для наповнення систем теплопостачання», — повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.



Як повідомлялося, у кількох містах Донецької області відновили водопостачання в аварійних умовах.