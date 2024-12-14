Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі

Суспільство



У Дніпрі спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинула людина, є поранені, серед них двоє поліцейських. Підозрюваного у скоєнні теракту затримано. Це 37-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ.



Бойові дії



В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали троє людей, заявили в окупаційній адміністрації «ДНР». Стверджується, що люди поранені в центрі міста, а обстріл був масований з касетними боєприпасами. Пошкоджені також авто місцевих жителів.



Північнокорейські солдати в Курській області помилково розстріляли автомобіль чеченського підрозділу «Ахмат». Було вбито вісім військових, повідомили в ГУР.



На військовому аеродромі Кримськ у Краснодарському краї РФ було знищено винищувача Су-30. Напередодні в Краснодарі внаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.



У ніч на 14 грудня підрозділи Сили оборони України вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Сталевий кінь» в Орловській області РФ. Це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.



Аналітичний проект DeepState повідомив , що окупанти просуваються в Кураховому, поступово займаючи центральну частину міста. Наразі військові РФ знімають українську символіку з будівель. Також, за даними проєкту, війська РФ взяли в полон чотирьох українських військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ поки не коментували ситуацію.



Окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донеччині. За даними проекту DeepState, йдеться про Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке та Пушкіно.