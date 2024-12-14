Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі

14 грудня 2024, 23:00

Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі

Суспільство

 У Дніпрі спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинула людина, є поранені, серед них двоє поліцейських. Підозрюваного у скоєнні теракту затримано. Це 37-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ.

Бойові дії

 В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали троє людей, заявили в окупаційній адміністрації «ДНР». Стверджується, що люди поранені в центрі міста, а обстріл був масований з касетними боєприпасами. Пошкоджені також авто місцевих жителів.

Північнокорейські солдати в Курській області помилково розстріляли автомобіль чеченського підрозділу «Ахмат». Було вбито вісім військових, повідомили в ГУР.

На військовому аеродромі Кримськ у Краснодарському краї РФ було знищено винищувача Су-30. Напередодні в Краснодарі внаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.

У ніч на 14 грудня підрозділи Сили оборони України вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Сталевий кінь» в Орловській області РФ. Це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

Аналітичний проект DeepState повідомив , що окупанти просуваються в Кураховому, поступово займаючи центральну частину міста. Наразі військові РФ знімають українську символіку з будівель. Також, за даними проєкту, війська РФ взяли в полон чотирьох українських військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ поки не коментували ситуацію.

Окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донеччині. За даними проекту DeepState, йдеться про Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке та Пушкіно.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі
11:00
Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка
10:30
Потоп в Донецьку. Землі Луганщини будуть роздавати військовим РФ. Вибухи в Єнакієвому — дайджест ►
08:35
Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків
23:00
Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове
19:26
Колишнього заступника голови «уряду ДНР» заарештовано в Москві за присвоєння та розтрату коштів
18:35
В окупованому Донецьку чули вибухи — подробиці
17:27
«ЛНР» вигадала для мешканців окупації ще один комунальний платіж
16:51
«Прокурор» та «суддя» в Донецьку отримали підозри від української прокуратури
16:49
В окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку: загорілися павільйони з автомобільними маслами
16:19
На окупованій Луганщині випав сніг: через погодні умови частина споживачів залишилася без світла
14:36
З лютого 2022 року через війну в Україні загинуло понад 83 тисячі російських військових — розслідування ЗМІ
13:40
Командири ПВК «Вагнер» визнали вторгнення на Донбас у 2014 році
13:09
У «ДНР» до 2026 року не вирішать проблем з водопостачанням
10:36
На Луганщині затримали «ексбійця батальйону "Айдар"»: окупанти його підозрюють у боях проти «Народної міліції ЛНР»
10:24
Вночі у Маріупольському районі лунали вибухи, працювала ППО окупантів
08:33
У Покровську продовжують залишатися понад 11 тисяч людей
23:00
Головне за день: Критична ситуація у Покровську. Атака на Грозний
22:44
Люди Кадирова захопили і відкрили щонайменше 17 підприємств на окупованих територіях — ЗМІ
21:45
«ДНР» не виплачуватиме пенсію людям без російського громадянства
усі новини
23:00
Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі
19:20
Російські військові просуваються в Кураховому та активно знімають про це відео
16:56
Вибух у Дніпрі: загинула людина, поранено поліцейських
16:15
Київ вимагає від FIFA вибачень за Україну без Криму на мапі
15:38
В Грузії парламент голосував за нового президента: протести продовжуються, Зурабішвілі відмовилася залишити посаду
14:15
В Росії автобус із пораненими окупантами врізався в «УРАЛ» з іншими військовими
13:20
У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ►
12:00
Північнокорейських солдатів готують до штурмів у РФ — розвідка
11:26
Потужна пожежа у російському Орлі: куди вдарили Сили оборони
11:00
Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка
10:30
Потоп в Донецьку. Землі Луганщини будуть роздавати військовим РФ. Вибухи в Єнакієвому — дайджест ►
10:00
Обстріли Донецької області: пошкоджено багато будинків, постраждалих — немає
09:33
«Шахеди» вночі атакували Україну: скільки дронів збили
08:49
Війська РФ окупували ще 5 сіл на Донеччині — DeepState
08:35
Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків
23:00
Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове
22:20
Шахівська громада на Донеччині за рік витратила 59 млн грн на оборону
21:35
Кремль вирішив «покарати» жителів Абхазії після протестів та відхиленої угоди — що сталося
20:35
Україна повернула ще одну дитину з окупації
19:55
Київ шукає шляхи, як ще краще захистити небо України від російських атак
усі новини
ВІДЕО
У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ► У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ►
14 грудня, 13:20
Масштабна пожежа на ринку в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео В окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку: загорілися павільйони з автомобільними маслами
13 грудня, 16:49
У «ЛНР» снігопад. Фото: скрин з відео На окупованій Луганщині випав сніг: через погодні умови частина споживачів залишилася без світла
13 грудня, 16:19
Знищення російської крилатої ракети. Фото: кадр із відео У ЗСУ показали момент знищення російської ракети під час сьогоднішньої масованої атаки: відео
13 грудня, 16:14
У FIFA під час жеребкування на Чемпіонат світу-2026 з футболу показали Україну без Криму. Фото: Суспільне В Іспанії футбольні вболівальники розгорнули на трибуні прапор «ДНР», а у FIFA показали Україну без Криму
13 грудня, 15:22
Підірвана будівля з військовими РФ у Торецьку. Фото: кадр із відео Український спецназ підірвав будівлю з військовими РФ у Торецьку: кадри операції
13 грудня, 15:11

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір