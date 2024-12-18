Україна не має сил, щоб повернути Крим та Донбас — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс

Україна не має сил для повернення Криму та Донбасу. Про це в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien заявив президент Володимир Зеленський.

Главу держави запитали, на які компроміси він готовий піти заради завершення війни.

«Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території зараз контролюють росіяни. Ми не маємо сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що Україну досі не запросили до ЄС та НАТО. За словами Зеленського, якщо сісти за стіл переговорів у таких умовах, це дасть Володимиру Путіну право все вирішувати.

«Сісти за стіл переговорів із Путіним у таких умовах означало б дати йому право вирішувати все у нашій частині світу. Спочатку нам потрібно розробити модель, план дій чи мирний план – називайте, як хочете. Тоді ми зможемо представити його Путіну або, у ширшому розумінні, росіянам», — додав він.

Зеленський також наголосив, що жоден світовий лідер «не має права вести переговори з Путіним без України».