Signum збило два російських розвідувальних БПЛА. Фото: кадр із відео

Підрозділ Signum збив два російські розвідувальні БПЛА Supercam. Відео було опубліковано у телеграм-каналі підрозділу.



«Воїни підрозділу Signum збили 2 ворожих Supercam вашими зенітними FPV. Збиття російських крил є одним з найважливіших завдань, бо це рятує життя та економить дефіцитні ракети до ЗРК», — написав волонтер Сергій Стерненко.



Крім того, ЗСУ збили 64 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а ППО України знищила 51 із 81 російського безпілотника.