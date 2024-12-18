ЗСУ, ймовірно, вдарили ракетами ATACMS по Ростовській області

Ракета в бік Ростовської області. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 18 грудня 2024 року, після обіду ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по Ростовській області. Про це повідомляють у пабліках РФ.



Спочатку проліт реактивних снарядів зняли жителі тимчасово окупованих територій України. Люди писали, що ракети прямують у бік Криму.



Пізніше з'явилася інформація про те, що в небі над Ростовською областю почали фіксувати роботу російського ППО.



«Багато слідів у небі над Ростовською областю. Ворог знову спробував застосувати ракети, але наші бійці впоралися», — йдеться у телеграм-каналах Ростова.

Нагадаємо, в Ростовській області РФ в ніч на 26 листопада було зафіксовано появу невідомих безпілотників.



Раніше повідомлялося, що в Україні почали серійно виробляти ракету-дрон «Пекло».