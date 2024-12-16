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Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів — DeepState

16 грудня 2024, 08:03

Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів — DeepState

На карті проекту DeepState відзначено просування російських військ біля міста Часів Яр Донецької області На карті проекту DeepState відзначено просування російських військ біля міста Часів Яр Донецької області

Підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на сході України, просунувшись на деяких ділянках від 600 м до 3 км. У той же час ЗСУ вдалося повернути контроль над відрізком фронту на річці Оскол на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Про ситуацію на фронті станом на 16 грудня повідомили аналітики проекту DeepState.

Зазначається, що агресор продовжив тиснути на Часів Яр. Росіянам вдалося просунутися на 600-700 м на північ від населеного пункту, свідчать дані DeepState. Попередня зміна ситуації у цій точці фронту відбулася 4-5 грудня, коли ЗС РФ прорвалися вглиб міста від мікрорайону «Жовтневий» далі на захід. 

 

Під Покровським підрозділам ЗС РФ вдалося відсунути лінію боїв ще ближче до південних околиць міста. Орієнтовне просування — близько 1 км біля села Даченське, показує оновлена карта лінії фронту.

ЗС РФ станом на 16 грудня вдалося просунутися біля села Зеленівка, розташованого на схід від Курахового. Російські підрозділи утворили тонктй «язик» завдовжки майже 4 км і завширшки 300-600 м. Відстань до траси, що прямує до Покровська та Запоріжжя — близько 3 км. 

Аналітики проекту DeepState назвали два населені пункти на Времівському напрямку, де агресор має успіхи. Один — біля села Новий Комар, де нещодавно ЗСУ покращили ситуацію. За даними аналітиків, росіяни просунулися на південь і обходять Велику Новосілку з півночі. Просування – на 3 км. Друга точка — біля сіл Сторожове — Благодатне. На карті бачимо, як ще одтн «язтк» зайшов за річку Мокри Яли, і відстань між позиціями росіян — близько 1,4 км.

Аналітики також повідомили, що бійцям ЗСУ вдалося відбити позиції на південному фланзі під Куп'янськом. Йдеться про село Колесніковка на лівому березі річки Оскол. Відстань від лінії боїв до околиць міста — близько 14 км. Орієнтовна площа, над якою вдалося повернути контроль, — 4,75 квадратних кілометрів.

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