Громадянам РФ обіцяють роздавати порожні квартири маріупольців

Російські окупанти вирішили видавати ордери на «безхазяйні» квартири в захопленому Маріуполі. Про це з посиланням на так званого «голову» міста Олега Моргуна повідомило 17 грудня видання «Правда ДНР».

Пропагандисти запевняють, що кожна квартира проходить «законну процедуру», внаслідок якої її визнають «безхазяйною». Лише після рішення суду житло передають до муніципалітету. Мешканцям міста з паспортами РФ обіцяють надавати квартири із дотриманням черги.

«Багато кого це лякає: а раптом прийде власник? Він прийде до нас, і місто пояснить, чому так. Ми діємо в рамках закону», — заявив Моргун.

Перед оформленням ордерів у квартирах обіцяють зробити капітальний ремонт із заміною електропроводки, труб тепло- та водопостачання, а також встановити сантехніку та частину меблів. Все це робитимуть безкоштовно, пише видання.

На квартири, за даними росЗМІ, зможуть розраховувати жителі Маріуполя, які втратили власне житло у 2022 році. Зазначається, що вони матимуть змогу отримати компенсаційні квартири в тих же районах, де жили раніше.

У Центрі національного спротиву (ЦНС) зазначили, що всі правові документи, видані країною-агресором, не мають юридичної сили. Власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої майнові права, незважаючи на будь-які документи окупантів.

Також у ЦНС повідомили, що «безхазяйними» квартири стають не лише внаслідок виїзду чи загибелі українців. Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники вирішили перерахувати борги за комунальні послуги. В результаті у місцевих жителів з'явилися надхмарні борги, які вони не спроможні сплатити. Наступний крок окупантів – арешти на житло та його конфіскація.