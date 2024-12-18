Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Громадянам РФ обіцяють роздавати порожні квартири маріупольців

18 грудня 2024, 08:10

Громадянам РФ обіцяють роздавати порожні квартири маріупольців

Російські окупанти вирішили видавати ордери на «безхазяйні» квартири в захопленому Маріуполі. Про це з посиланням на так званого «голову» міста Олега Моргуна повідомило 17 грудня видання «Правда ДНР».

Пропагандисти запевняють, що кожна квартира проходить «законну процедуру», внаслідок якої її визнають «безхазяйною». Лише після рішення суду житло передають до муніципалітету. Мешканцям міста з паспортами РФ обіцяють надавати квартири із дотриманням черги.

«Багато кого це лякає: а раптом прийде власник? Він прийде до нас, і місто пояснить, чому так. Ми діємо в рамках закону», — заявив Моргун.

Перед оформленням ордерів у квартирах обіцяють зробити капітальний ремонт із заміною електропроводки, труб тепло- та водопостачання, а також встановити сантехніку та частину меблів. Все це робитимуть безкоштовно, пише видання.

На квартири, за даними росЗМІ, зможуть розраховувати жителі Маріуполя, які втратили власне житло у 2022 році. Зазначається, що вони матимуть змогу отримати компенсаційні квартири в тих же районах, де жили раніше.

У Центрі національного спротиву (ЦНС) зазначили, що всі правові документи, видані країною-агресором, не мають юридичної сили. Власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої майнові права, незважаючи на будь-які документи окупантів.

Також у ЦНС повідомили, що «безхазяйними» квартири стають не лише внаслідок виїзду чи загибелі українців. Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники вирішили перерахувати борги за комунальні послуги. В результаті у місцевих жителів з'явилися надхмарні борги, які вони не спроможні сплатити. Наступний крок окупантів – арешти на житло та його конфіскація.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Маріуполь Житло окуповані території Квартири

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:11
На Луганщині окупанти визнали безперспективними ще шість шахт: їх готують до консервації – ОВА
08:10
Громадянам РФ обіцяють роздавати порожні квартири маріупольців
07:35
Російські війська захопили ще одне село в Покровському районі Донецької області — DeepState
23:07
Головне за день: У Москві ліквідовано голову радіохімічних військ РФ. Ситуація на Времєвському напрямі
16:45
Троє російських військових загинули під час пожежі в окупованій Василівці Запорізької області
12:12
Старобільському парку загрожує зникнення через «всеросійський конкурс»
07:39
Росіяни захопили Ганнівку на Донеччині і просунулися біля низки населених пунктів — DeepState
23:00
Головне за день: ЗСУ вивели з «Успенівського мішка». Ситуація з водою на півночі Донеччини
11:43
Дрони СБУ знищили тисячі боєприпасів росіян у Донецькій області
10:25
На кордоні Криму та Херсонщини звели фортифікаційні споруди — «АТЕШ»
08:03
Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів — DeepState
16:31
В окупованому Донецьку без світла залишаються понад 600 абонентів
23:00
Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі
11:00
Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка
10:30
Потоп в Донецьку. Землі Луганщини будуть роздавати військовим РФ. Вибухи в Єнакієвому — дайджест ►
08:35
Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків
23:00
Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове
19:26
Колишнього заступника голови «уряду ДНР» заарештовано в Москві за присвоєння та розтрату коштів
18:35
В окупованому Донецьку чули вибухи — подробиці
17:27
«ЛНР» вигадала для мешканців окупації ще один комунальний платіж
усі новини
10:15
Обстріли в Донецькій області: постраждалі та руйнування за добу
10:15
В ОВА розповіли, скільки фортифікацій за останні пів року збудували в Донецькій області
09:28
У вбивстві російського генерала Кирилова підозрюють громадянина Узбекистану: його затримано
09:15
ППО України збила 51 із 81 БПЛА РФ, втрачено 30 імітаторів
09:11
На Луганщині окупанти визнали безперспективними ще шість шахт: їх готують до консервації – ОВА
08:51
Армія РФ за добу обстріляла кілька міст та селищ Донеччини: загинула одна людина, ще вісім – поранені
08:38
Представник Трампа приїде до Києва «встановлювати факти» для припинення війни – Reuters
08:30
Росія вдарила по Семенівці: загинув пенсіонер, зруйновано будинок
08:10
Громадянам РФ обіцяють роздавати порожні квартири маріупольців
07:55
«Скала» знищила бази окупантів на Покровському напрямку
07:39
Втрати армії РФ за добу: 1580 солдатів та 5 артсистем
07:35
Російські війська захопили ще одне село в Покровському районі Донецької області — DeepState
23:07
Головне за день: У Москві ліквідовано голову радіохімічних військ РФ. Ситуація на Времєвському напрямі
23:01
ССО ліквідували пів сотні військових КНДР у Курській області: відео
22:31
Війська Росії з артилерії обстріляли автобус у селищі під Покровськом: поранені пасажири
22:25
В Україні чоловіки 25-60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності зобов'язані пройти повторний огляд з квітня до 1 листопада 2025 року
22:10
У Зеленського назвали умову, за якої розпочнуться реальні переговори про мир з Росією
21:18
У ЗСУ розповіли про ситуацію на Времівському напрямку після заяви DeepState про загрозу оточення
20:48
Українські морпіхи не дали військам РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: кадри
20:15
Українські війська відбили у росіян позиції під Покровськом – ISW
усі новини
ВІДЕО
За підозрою у вбивстві російського генерала Кирилова затримано громадянина Узбекистану. Фото: Baza У вбивстві російського генерала Кирилова підозрюють громадянина Узбекистану: його затримано
18 грудня, 09:28
425 ОШБ «Скала» знищила будинки, де переховувалися окупанти. Фото: кадр із відео «Скала» знищила бази окупантів на Покровському напрямку
18 грудня, 07:55
Удари по військових КНДР у Курській області. Фото: кадр із відео ССО ліквідували пів сотні військових КНДР у Курській області: відео
17 грудня, 23:01
Колона російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські морпіхи не дали військам РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: кадри
17 грудня, 20:48
Знищена техніка росіян на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили новий штурм армії РФ на Сіверському напрямку: десятки окупантів загинули та поранені
17 грудня, 17:21
Времівський виступ. Фото: карта DeepState Російські війська «зрізають» Времівський виступ на Донеччині: у DeepState заявили про загрозу оточення ЗСУ
17 грудня, 16:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір