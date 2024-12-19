Росіяни завдали удару по Покровську: пошкоджено приватні будинки

Минулої доби, 18 грудня, під ударом з боку РФ опинилася північна частина Покровська Донецької області. Відомо, що пошкоджено приватні будинки, про постраждалих та жертв інформації немає. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Близько 08:00 стався мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено 4 житлові будинки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, о 13:26 надійшла інформація про задимлення у підвалі одного з багатоповерхових будинків у районі динасового заводу. Після прибуття було встановлено, що відбувається горіння дров та сміття у підвальному приміщенні 2-х поверхового будинку на площі 30 м кв. Вогнем знищено дрова та сміття.
Раніше ми писали, що центр окупованої Горлівки на Донеччині 19 грудня потрапив під обстріл, внаслідок чого постраждали вісім людей.
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