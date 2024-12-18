На Луганщині окупанти визнали безперспективними ще шість шахт: їх готують до консервації – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області безперспективними визнали ще шість вугледобувних підприємств. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, їх передають до складу «Управління реструктуризації шахт».



«За інформацією так званого «Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР», видобуток вугілля на цих об'єктах окупанти вважають неефективним. Ці шахти готують до консервації», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що Старобільському парку загрожує зникнення через «всеросійський конкурс».