У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Ростовській області: уражені інфраструктура та виробничі потужності

Масштабна пожежа на НПЗ у Новошахтинську. Фото: кадр із відео

Вночі 19 грудня сили та засоби ВМС та СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів» у Ростовській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Це єдиний НПЗ, який працює у Ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб Збройних сил Росії. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік.

Підтверджується пожежа в районі об'єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Більш детальна інформація про наслідки ураження поки що уточнюється.

Нагадаємо, що цей нафтопереробний завод атакували безпілотники.