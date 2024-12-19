Атака РФ по Кривому Рогу: перебито центральні колектори, пошкоджено будинки та лікарню

Удар РФ по Кривому Рогу. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі у Кривому Розі пролунали вибухи, війська РФ атакували об'єкти інфраструктури та будинки міста. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Потім з'явилася інформація про дві швидкісні цілі у бік Кривого Рогу.



Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про пошкодження центральних колекторів та електрики.



«Пошкодження отримали багатоквартирні житлові будинки, лікарня, школа, 10 авто, об'єкти бізнесу, перебито центральні колектори, лінії електропостачання, тролейбусні тролеї. В результаті удару зупинено одну з котелень», - додав він.