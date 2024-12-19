Росіяни захопили ще одне село на Донеччині — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

Російські загарбники окупували село Трудове на Донеччині та просунулися поблизу інших населених пунктів. Про це у четвер, 19 грудня, повідомив проект DeepState.

Також російські окупаційні війська просунулися на території Донецької та Харківської областей.

«Ворог окупував Трудове, а також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризово (Харківська область – ред.), Піщаного, Новооленівки, Вовчого, Нескучного та Відродження», — йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що чисельність російських військ в Україні досягла нового максимуму — цього року додатково прибуло 100 тисяч солдатів.