У Торецьку та Часовому Ярі на Донеччині залишаються до 400 осіб

У Торецьку Донецької області залишається близько 200 осіб. Приблизно стільки ж — близько 180 мирних жителів — у Часовому Ярі. У прифронтові міста майже неможливо заїхати.

«Як міста Часового Яра вже не існує. Ворог знищив повністю все, що тільки міг знищити. Довезти людям продукти, воду і медикаменти вкрай складно. Така ж ситуація у Кураховому і Торецьку», — розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



Також він розповів, що війська РФ знаходяться за три кілометри від міста Покровськ.



Нагадаємо, ускладнилася ситуація біля села Зеленівка на Курахівському напрямі.