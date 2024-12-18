Україна отримала 4,1 млрд євро від ЄС – прем'єр Денис Шмигаль

Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією у рамках цього інструменту.



«Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України. Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 мільярда євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року», — написав у своєму телеграм-каналі глава уряду.