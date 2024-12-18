Під Кураховим ситуація ускладнилася в ще одному місці: росіяни там висадили кілька груп піхоти – DeepState

Ситуація поблизу Зеленівки. Фото: карта DeepState

Ускладнилася ситуація біля села Зеленівка на Курахівському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.



Так, 15 грудня колона російської армії у складі трьох БМП вирушила із села Максимівка у напрямку Зеленівки. Не зустрівши серйозного опору, колона зайшла до Зеленівки та висадила близько 30 людей піхоти. На відкаті вже по них почали працювати.



Наступного дня, 16 грудня, колона у складі танка та трьох БМП вирушила з Максимівки у напрямку села Костянтинопіль. По дорозі висадила кілька груп піхоти на захід від Зеленівки. Інформації про ліквідацію цих груп не було.

Нагадаємо, що російські війська «зрізають» Времівський виступ на Донеччині, в DeepState заявили про загрозу оточення ЗСУ.