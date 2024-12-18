З Росії поїхав великий шанувальник Путіна та зірка балету родом з України

Уродженець Херсона та зірка балету Сергій Полунін залишив Росію. Фото: ТАСС

Артист балету та шанувальник Путіна Сергій Полунін повідомив про від'їзд з Росії, передає сьогодні Російська служба ВВС.

«Душа не дома. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Давно мій час у Росії минув, ніби зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років», — написав він в інстаграмі.

Повідомляється, що минулого тижня Полунін залишив посаду директора Севастопольського театру опери та балету в окупованому Криму, яку він обіймав з 2019 року. Новим директором був призначений соліст Маріїнського театру Ільдар Абдразаков. У серпні Полунін втратив посаду в.о. директора Академії хореографії у тому ж Севастополі.

Полунін, уродженець українського Херсона, підтримував російське вторгнення в Україну. Повідомлялося, що його благодійний фонд спонсорував покупку дронів для доставки води в окопи російським військовим. Крім того, він неодноразово виступав на концертах, зокрема, під музику співака Shaman.

«У 2003 році Полунін поїхав до Лондона вчитися в Школі Королівського балету, і в 2009 році у віці 19 років став наймолодшим прем'єром в історії Королівського балету», — зазначає ВВС.

У 2012 році він виїхав із Великобританії до Росії, де став прем'єром московського Театру імені Станіславського та Немировича-Данченка (і водночас був запрошеним солістом Новосибірського театру опери та балету).

Артист підтримував Володимира Путіна, має татуювання з його портретом.