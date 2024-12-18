Війська КНДР зазнають великих втрат у Курській області: СБУ перехопила розмови росіян

Фрагмент перехопленої розмови про втрати військ КНДР. Фото: кадр із відео

Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам військ Північної Кореї на території Курської області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ з посиланням на перехоплені розмови росіян.



Лише протягом кількох днів до одного з російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.



Так, медсестра лікарні у Московській області у розмові зі своїм чоловіком, який воює проти України у Харківській області, розповіла, що поранених північнокорейців привозять поїздами.



«Вчора поїзд був приблизно близько 100 людей. Сьогодні ще 120 – це вже 200. А скільки їх там? Одному Богу відомо», – сказала вона.



У наступній розмові росіянка заявила, що палати у лікарнях Росії віддають солдатам КНДР, а поранених російських військових лікують в гірших умовах.



«Вони що елітні, ці корейці? Звільняємо для них які-небудь певні палати», – зазначила жінка.

Нагадаємо, що Пентагон вважає, що КНДР у війні проти України вже втратила сотні солдатів.