Сирський розповів, наскільки Росія у 2024 році збільшила кількість своїх військ в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість російських військ в Україні постійно зростає. Про це в інтерв'ю французькому виданню Le Monde повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає агентство «РБК-Україна».



За його словами, у 2024 році на українській землі знаходяться додатково 100 тисяч солдатів РФ.



«Конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і протистояння збройних сил. Це суттєво вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою. Наша головна мета у захисті – завдати противнику максимальних втрат на полі бою та знищити військовий потенціал у глибині його території», – зазначив Сирський.

Нагадаємо, що російська армія значно посилила тиск на трьох напрямках у Донецькій області.