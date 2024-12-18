ЗСУ знищили рідкісний російський танк Т-90М поблизу Часового Яру: це новітня модифікація

Танк Т-90М. Фото: «Ростех»

ЗСУ знищили рідкісний російський танк Т-90М поблизу міста Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, це новітня модифікація танка Т-90, яка у РФ випускається з 2020 року.



«Їх не так багато. І вони дуже нові. Їх упіймати – такий танк – вкрай важко. І для нас велика перемога, що ми змогли знищити цей танк», – наголосила Бобовнікова.

Нагадаємо, що українські війська знищили піхоту армії РФ на Краматорському напрямку.