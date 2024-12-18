СБУ викрила мережу агентів РФ із п'яти областей, які «полювали» за F-16 в Україні

«Документи прикриття» одного з учасників агентурної мережі. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала найбільшу мережу агентів Росії, які спеціалізувались на «полюванні» за F-16 у країні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у п'яти регіонах України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їх інформаторів. Частина з них — дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли ховалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.

У СБУ заявили, що учасники групи діяли окремо один від одного та замикалися на резидента (керівника) агентурної групи, який перебував на Дніпропетровщині. Для конспірації він використав підроблені «документи прикриття», на кшталт фейкового «посвідчення волонтера» та «активіста-антикорупціонера».

До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

«У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією противника, могли базуватися літаки F-16», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що окремим завданням російської агентури було встановлення адрес компаній, залучених у виробництво засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Для отримання розвідданих фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, у тому числі українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України.

У разі отримання попередніх відомостей агенти виходили на місце для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей.

Спочатку учасники агентурної групи «звітували» резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору.

Повідомляється, що військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала організатора і повідомила про підозру його ключовим спільникам. Вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам мережі.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі РФ.

Зловмисникам загрожує від 8 років ув'язнення до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.