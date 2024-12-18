З Тиси біля румунського берега витягли тіло жителя Київської області

З Тиси біля румунського берега витягли тіло мешканця Київщини. Фото: ДПСУ

Учора прикордонники отримали від румунських колег інформацію про виявлення у річці тіла людини. Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Держприкордонслужби України.



«Тіло чоловіка знаходилося у річці на відстані 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія)», - йдеться у заяві прикордонників.



На думку співробітників Держприкордонслужби, ймовірно, чоловік став жертвою організаторів незаконних переправ, які заради грошей наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку.

Нагадаємо, 7 травня 2024 року, в річці Тиса виявили тіла трьох потопельників.