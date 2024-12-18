Російська армія знаходиться за три кілометри від Покровська: з міста евакуювали всіх дітей

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: кадр із відео

Війська Росії знаходяться за три кілометри від міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, за тиждень 1000 людей евакуювалася з Покровська.



«До понеділка нам вдалося вивезти всіх дітей із міста. Минулого тижня було 16 дітей. Зараз у Покровську дітей не залишається. У громаді, на жаль, є ще 46 дітей», – розповів начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що 17 грудня армія РФ обстріляла Покровськ, внаслідок чого загинула одна людина.