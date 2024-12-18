Понад 26 тисяч компаній в Україні працюють на території бойових дій

Не зважаючи на довготривалу російську агресію та повномасштабну війну, кожна десята українська компанія зареєстрована на прифронтових територіях. Згідно з даними Міністерства реінтеграції зі 180 253 компаній, зареєстрованих на прифронтових територіях, 14% — а це понад 26 тисяч — розташовані у прифронтовій зоні та на територіях активних бойових дій.





Наразі держава виділяє як прифронтові 9 регіонів: Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Донецьку, Сумську, Дніпропетровську, Чернігівську та Луганську області. Зважаючи на продовження наступу росіян на сході, картина динамічна — ті ділянки, які донедавна були прифронтовими, за кілька днів можуть стати територією ведення бойових дій.

Більшість прифронтових бізнесів сконцентрована у Харківській та Запорізькій областях. Саме на Харківщині зареєстровано найбільше підприємств у прифронтовій зоні — понад 69 тисяч. Це більше третини від усіх компаній у дев'яти прифронтових областях. На другому місці Запорізька область із 32 тисячами, а Миколаївщина замикає трійку з 27 тисячами компаній.

На всій території України зареєстровано понад 1,4 мільйона компаній, з яких близько 13% розташовані на прифронтових територіях.