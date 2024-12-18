У Росії затримали підлітків, які нібито на замовлення підпалили потяг із зерном

У Росії затримали 15-річного студента залізничного технікуму, який із неповнолітніми знайомими підпалив електротяг поїзда, який перевозив зерно. Російські силові органи повідомили, що затримали підлітків на станції «Ростов-Товарний».



Електротяг був підпалений за допомогою двох пляшок із «коктейлем Молотова».



Невдовзі підлітків затримали разом із ще одним їхнім неповнолітнім другом, який також брав участь у підпалі. Телеграм-канал Shot пише, що на його криптогаманець надійшло 150 тисяч рублів від «українських кураторів».



Пожежа поширилася на територію 15 квадратних метрів. Постраждалих немає.



Порушено кримінальну справу за підозрою у терористичному акті, вчиненому групою осіб. У Слідчому комітеті стверджують, що підлітки дали свідчення. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.