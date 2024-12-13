Колишнього заступника голови «уряду ДНР» заарештовано в Москві за присвоєння та розтрату коштів

Дениса Петкуна заарештували в Москві. Фото: РБК

У Москві заарештовано ексзаступника голови «уряду ДНР». Рік тому його призначив на посаду Денис Пушилін. Про це сьогодні повідомляє РБК.

Зазначається, що Басманний районний суд Москви заарештував «колишнього заступника голови уряду Донецької народної республіки, екскерівника апарату уряду республіки» Дениса Петкуна.

Видання пише, що призначеного Росією чиновника звинувачують у привласненні чи розтраті, вчиненій організованою групою в особливо великому розмірі. Максимальне покарання по цієї статті становить до 10 років позбавлення волі.

У травні 2023 року «голова ДНР» Денис Пушилін призначив Петкуна «керівником апарату уряду» окупованої частини Донецької області України, а вже в червні 2024 року Петкуна було звільнено.

До цього обвинувачений був заступником керівника апарату «уряду ДНР».

Перед цим він обіймав посаду заступника начальника відділу департаменту регіональної промислової політики та проектного управління Мінпромторгу Росії.