Втрати окупантів та зруйновані укріплення: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті у Донецькій області

Ситуація в Донецькій області. Фото: карта DeepState

17 грудня протягом доби російські війська проводили штурмові дії в районах сіл Новотроїцьке, Берестки та селища Чумацьке, південніше села Відродження, південніше села Даченське, на південних околицях села Зеленівка, південніше села Сторожове та на південно-західній околиці села Макарівка. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.



У прагненні покращити тактичне положення росіяни атакували українські укріплення в районі села Новий Комар та на південно-східній околиці села Сонцівка. Внаслідок штурмових дій та вогневого ураження укріплення на окремих позиціях були зруйновані, що унеможливило їх подальше утримання.



Водночас штурмові підрозділи ЗС РФ атакували укріплення Сил оборони України у міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та у міській забудові південної частини Курахового. Загарбники успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. Внаслідок вогневого ураження укріплення ЗСУ на окремих позиціях отримали критичні руйнування.



Боєзіткнення тривають. Змін тактичного положення військ Росії не зафіксували.



Підрозділи української армії проводять заходи щодо утримання позицій, протидії оточенню та захопленню населених пунктів, що обороняються, та поліпшенню тактичного положення.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Времівському напрямку після заяви DeepState про загрозу оточення.