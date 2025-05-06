Дрони поглибили сіру зону на фронті. Війна перейшла на стадію боротьби за «мале небо»

FPV-дрони. Фото: Київська міська ВА

На фронті — нова епоха боротьби за «мале небо». Через масове застосування FPV-дронів лінія зіткнення тепер — не лише окопи, а широка «сіра зона». Що це означає? І які технології змінять хід війни найближчим часом — читайте в матеріалі «Новин Донбасу».

FPV-дрони — головний технологічний прорив на фронті

Управління дроном. Фото: МВС України

З FPV-дронами війна стала більш швидкою і смертоносною. На відстані до 10 км оператор БПЛА може вивести з ладу техніку або ліквідувати цілі групи піхоти. Тому з'явилося нове явище — розширення сірої зони. Це простір між позиціями, де вже невигідно і небезпечно закріплюватися.



Про розширення сірої зони йдеться також в одному з нещодавніх звітів Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків торік глибина спірних сірих зон на фронті становила від 500 метрів до двох кілометрів, однак через інтенсивне застосування безпілотників у деяких районах сіра зона розширилася до 5-7 кілометрів.



«Безперервні технологічні інновації та адаптація на полі бою дедалі більше перетворюють характер війни в Україні на війну, що насамперед передбачає "дальній дистанційний бій"», — ідеться у звіті.



Українські експерти вважають, що територія сірої зони може розширитися ще більше.



«Зараз дрони на оптоволокні можуть літати вже більше ніж на 25 кілометрів. Навіть ще більше, є разові випадки — до 30 кілометрів. Тому все зараз практично покрито до 25 кілометрів і далі FPV-дронами. Але знову ж таки, є проблеми з FPV-дронами, тому що не всі з них можуть протистояти РЕБ-комплексам противника», — пояснює розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий орел» Валерій Боровик.



У повітрі щохвилини перебуває приблизно 50 різних БПЛА — як розвідувальних, так і ударних. Це стосується як українських, так і дронів окупантів, повідомляє головний сержант батальйону безпілотних систем 24-ї окремої механізованої бригади Юрій із позивним «Лис». Росіяни також активно нарощують власні безпілотні спроможності та частково копіюють тактику збиття БПЛА і мінування українських військових.



«На сьогодні та лінійка дронів, яка вже існує, вони вдосконалюються буквально щодня. Вона дає змогу виконувати масу завдань, які раніше були притаманні тільки людині, наприклад, тільки розвідникам. І проводити бойові дії, які були притаманні тільки, наприклад, піхоті», — коментує «Новинам Донбасу» Сергій Братчук, спікер української добровольчої армії «Південь».



З'явилися дрони-камікадзе з функцією наведення за тепловізором і дрони-пастки. Піхота окупантів намагається не утримувати позиції в сірій зоні — тільки проводити рейди або намагатися закріплюватися вдень. Стали активно застосовувати «глушилки» дронів і системи радіоелектронної боротьби — РЕБ.



«Коли є системи радіоелектронної боротьби і протидії роботі дронів, то вони відсікають зв'язок між оператором і дроном. Тому оператор фактично не бачить і не може керувати дроном», — каже Валерій Боровик.



Сьогоднішній фронт — це не лінія, а мозаїка. FPV-дрони змушують військових шукати нову тактику: не окопи, а мобільність і маскування. Неспроста окупанти так активно стали пересуватися сірою зоною на мотоциклах, каже Сергій Братчук: «Сьогодні дуже важливо через цю сіру зону дуже швидко пересуватися для того, щоб хоча б хтось зміг проникнути на певний рубіж, спробувати закріпитися. І далі йде наступна хвиля. Очевидно, що росіяни ось таку тактику малих груп вони вже використовують. До речі, перехопили це в нас. Ми розуміємо прекрасно, що такі штурми, вони не будуть, там, скажімо, по 10-20 мотоциклів. Цілком імовірно, що це будуть ось такі великі накати. Мені складно сказати, чи буде це 100-200 штук під час такого штурму, але це буде дуже активно, це буде дуже масово. І, найімовірніше, сьогодні накопичення такого парку мотоциклів уже відбувається».



Другий тренд, що є безпосереднім наслідком активізації FPV-дронів, — спорудження для захисту логістичних маршрутів тунелів із сітки. Цю тактику вже застосовують як у ЗСУ, так і в російській армії. Один зі свіжих прикладів ефективності таких споруд помічений на Покровському напрямку.

Тунелі з сіток біля Карлівки. Скрін з відео у Tik-Tok

Рої дронів та штучний інтелект в БПЛА

У найближчі місяці картина на полі бою зміниться ще сильніше. Ми побачимо не тільки стада мотоциклів окупантів, а й рої дронів. Такі системи розробляють в Україні. Це будуть десятки FPV, які одночасно атакують ціль. Їх буде складно зупинити.



«Це ройові технології, де один оператор може керувати цілою хмарою дронів 10, 20, 30, 100, і вони будуть самі навчені спеціальними програмами обирати мету для ударів, розвідувати певну ділянку, або ж чекати, коли вони побачать ціль для удару, або ж повернутися назад для підзарядки», — роз'яснює Валерій Боровик.



Українські військові вже використовують FPV-дрони з автопілотом: штучний інтелект обирає ціль і б'є по ній навіть при втраті сигналу з оператором, уже без команди пілота. Для цього завантажують багато фото або відео техніки, облич, щоб спочатку навчити дрон розпізнавати. Аж до розпізнавання конкретних об'єктів серед інших таких самих.



«Якщо машина певна поїхала, то дрон зможе відстежувати її рух, відрізняти її в потоці від інших об'єктів і атакувати саме її. Або ж далі продовжувати слідкувати залежно від завдання. Наступний етап це, звісно ж, уже збільшення впливу на противника за допомогою штучного інтелекту вже на велику глибину. Там від 80 до 1000 кілометрів. Страйкер там уже за 2000 кілометрів. Я думаю, ми побачимо ось цей розвиток цих можливостей», — доповнює Валерій Боровик.



Вартість таких систем від 500-1000 євро і вище. Українські дрони вже збивають «Шахеди». Також може з'явитися в ширшому застосуванні зброя на колесах — наземні роботи, які ведуть вогонь або доставляють боєприпаси. Портативні РЕБ-системи для особистого захисту — вони можуть глушити дрони в радіусі кількох сотень метрів.



«Сьогодні дуже важливо на полі бою, хто буде контролювати так зване "мале повітря". Якщо ви контролюєте, а дай боже, ми контролюємо "мале повітря", то тоді і сіра зона збільшується, зберігаються життя бійців і, відповідно, створюються, зокрема, кілл-зони, через які не зможе пройти ні техніка, ні людина. Тобто це такий пояс, який зупиняє ворога і не дає можливості йому просуватися», — Сергій Братчук.

FPV-дрон у небі на Харківщині. Скрін із відео «Новин Донбасу»

Війна переходить у «позиційно-дроновий» етап

Технології збільшують фронт у глибину. І виграє той, хто швидше адаптується. ЗСУ щомісяця ліквідовують, зокрема й за допомогою дронів, приблизно 20 тисяч російських солдатів на лінії фронту, про це заявив командир 414 Окремої Бригади Ударних Безпілотних Авіаційних Систем Сухопутних Військ ЗСУ «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. А щомісяця ворог закидає до 35-ти тисяч особового складу: «Нам потрібно зробити просту річ: нам потрібно напружитися на третину. Нам потрібно вийти на баланс ліквідації в обсязі 30 тисяч щомісяця. Ми вирівняємо приплив і відтік. Це не є непідйомним у рамках, коли ми набираємо темп, розширюючи підрозділи. Не тільки в рамках ініційованого проєкту лінії дронів. Це такий турбоприскорювач на поточний момент. Але і в рамках збільшення концентрація пілотів у всіх інших регулярних військових організмах».



Але ліквідувати окупантів у великих кількостях — це один бік питання. Інший — окупанти теж не стоять на місці й у розвитку дронів ідуть ніс у ніс із ЗСУ, каже Валерій Боровик, розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий орел»: «Тому збільшення ліквідації їхніх сил можливе, кардинальне, порівняно зі зменшенням втрат наших, лише за умови використання таких технологій, яких нема в супротивників. Або ж при масовому постачанні західного обладнання, адаптованого до нашої війни в Україну. Якщо ці будуть виконані фактори, то тоді це можливо».



Окупанти, як і раніше, мають перевагу в авіації, і перемога України в боротьбі за «мале небо» може змінити хід подій.