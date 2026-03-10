Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
10 березня 2026, 16:55

Журналісти «Слідства.Інфо» та проєкту Радіо Свобода «Схеми» з'ясували, що картонні коробки для посилок, ймовірно, виготовляються на підприємстві, власнику якого російська податкова приписує громадянство РФ.

До повномасштабного вторгнення «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК) на Луганщині був одним із лідерів українського ринку гофроупаковки. Підприємство очолює бізнесмен Геннадій Мінін, який керує ним з початку 1990-х років та володіє низкою компаній з переробки паперу та виробництва упаковки.

Фото: x.com/cxemu Геннадій Мінін. Фото: x.com/cxemu

Контракти в Україні

У розслідуванні йдеться, що за даними YouControl, Мінін володіє кількома компаніями в Україні. Серед них — «Трипільський пакувальний комбінат» у Київській області.

З початку повномасштабної війни підприємство уклало з «Укрпоштою» контракти на постачання коробок та ящиків на суму близько 89 млн грн.


Зв'язки бізнесу з Росією

Журналісти виявили, що структури, пов'язані з Мініним, мають підприємства не лише в Україні, а й у Росії. Зокрема, російська компанія «Пекеджинг Кубань» у Краснодарському краї на 100% належала РКТК, хоча у деклараціях бізнесмена за 2020—2021 роки вона не згадувалась.

Сам Мінін визнав існування компанії, проте його адвокат заявив, що українська сторона не здійснювала оперативного контролю за нею. В управлінні фірмою бере участь син бізнесмена Кирило Мінін, який також є співвласником кількох російських компаній у сфері паперу та поліграфії.

Політична діяльність

Геннадій Мінін також займався політикою. Він обирався депутатом Луганської облради від «Партії регіонів» у 2010 році, а 2020-го — депутатом Сіверськодонецької районної ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».

2020 року лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук просив Володимира Путіна зняти санкції з низки українських підприємств. Серед компаній, із яких пізніше зняли обмеження, був і «Рубіжанський картонно-тарний комбінат».

Перереєстрація на окупованих територіях

Після початку повномасштабної війни комбінат у Рубіжному було сильно зруйновано. Пізніше окупаційна влада повідомляла про вивезення обладнання. Журналісти встановили, що після окупації підприємства «РКТК» та «Донмакр» були перереєстровані за російським законодавством.

У реєстрах РФ з'явилися компанії-клони з тими самими назвами, а серед документів фігурують підписи Геннадія Мініна. Адвокат бізнесмена стверджує, що ці підписи були імітацією.

Російське громадянство

За даними російських податкових органів та порталу «Госуслугі», у Геннадія Мініна є російське громадянство.

Розслідування також показало, що до повномасштабної війни підприємство постачало картонну продукцію у Росію: у 2020—2021 роках експорт становив майже 7,5 млн. гривень.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що СБУ викрила у пособництві державі-агресору колишнього депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» із Луганської області. Фігуранта затримали у його офісі під Києвом.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

