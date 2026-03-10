Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату

Журналісти «Слідства.Інфо» та проєкту Радіо Свобода «Схеми» з'ясували, що картонні коробки для посилок, ймовірно, виготовляються на підприємстві, власнику якого російська податкова приписує громадянство РФ.



До повномасштабного вторгнення «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК) на Луганщині був одним із лідерів українського ринку гофроупаковки. Підприємство очолює бізнесмен Геннадій Мінін, який керує ним з початку 1990-х років та володіє низкою компаній з переробки паперу та виробництва упаковки.

Геннадій Мінін. Фото: x.com/cxemu



Контракти в Україні



У розслідуванні йдеться, що за даними YouControl, Мінін володіє кількома компаніями в Україні. Серед них — «Трипільський пакувальний комбінат» у Київській області.

З початку повномасштабної війни підприємство уклало з «Укрпоштою» контракти на постачання коробок та ящиків на суму близько 89 млн грн.



Зв'язки бізнесу з Росією



Журналісти виявили, що структури, пов'язані з Мініним, мають підприємства не лише в Україні, а й у Росії. Зокрема, російська компанія «Пекеджинг Кубань» у Краснодарському краї на 100% належала РКТК, хоча у деклараціях бізнесмена за 2020—2021 роки вона не згадувалась.

Сам Мінін визнав існування компанії, проте його адвокат заявив, що українська сторона не здійснювала оперативного контролю за нею. В управлінні фірмою бере участь син бізнесмена Кирило Мінін, який також є співвласником кількох російських компаній у сфері паперу та поліграфії.



Політична діяльність

Геннадій Мінін також займався політикою. Він обирався депутатом Луганської облради від «Партії регіонів» у 2010 році, а 2020-го — депутатом Сіверськодонецької районної ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».



2020 року лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук просив Володимира Путіна зняти санкції з низки українських підприємств. Серед компаній, із яких пізніше зняли обмеження, був і «Рубіжанський картонно-тарний комбінат».



Перереєстрація на окупованих територіях

Після початку повномасштабної війни комбінат у Рубіжному було сильно зруйновано. Пізніше окупаційна влада повідомляла про вивезення обладнання. Журналісти встановили, що після окупації підприємства «РКТК» та «Донмакр» були перереєстровані за російським законодавством.



У реєстрах РФ з'явилися компанії-клони з тими самими назвами, а серед документів фігурують підписи Геннадія Мініна. Адвокат бізнесмена стверджує, що ці підписи були імітацією.



Російське громадянство



За даними російських податкових органів та порталу «Госуслугі», у Геннадія Мініна є російське громадянство.



Розслідування також показало, що до повномасштабної війни підприємство постачало картонну продукцію у Росію: у 2020—2021 роках експорт становив майже 7,5 млн. гривень.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що СБУ викрила у пособництві державі-агресору колишнього депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» із Луганської області. Фігуранта затримали у його офісі під Києвом.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»