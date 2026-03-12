Атака БПЛА по нафтобазі на Кубані: понад 12 годин не вдається загасити пожежу

Понад 12 годин не вдається загасити пожежу у Тихорецьку. Фото: скриншот

У передмісті міста Тихорецьк РФ не можуть локалізувати пожежу на місцевій нафтобазі після ударів БПЛА. Про це повідомили у оперативному штабі регіону



До гасіння підприємства залучено 270 осіб та 72 одиниць техніки.



«У передмісті Тихорецька продовжують гасити пожежу на нафтобазі, що виникла в результаті атаки БПЛА. Беруть участь фахівці ГУ МНС Росії з Краснодарського краю. Станом на 20:20 12 березня площа займання залишається незмінною — 3,8 тис. кв. метрів», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в ніч на 12 березня у місті Тихорецьк Краснодарського краю пролунала серія вибухів, після чого на території місцевого нафтового вузла виникла масштабна пожежа.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»